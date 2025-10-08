L'avvocato Lovati | Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana avevo bevuto

A Fanpage.it l'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona: "Non querelo Fabrizio Corona. Ma mi ha avvicinato dicendomi che avremmo fatto un film con me protagonista. Io sarei stato Gerry La Rana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

