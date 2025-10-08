L'avvocato Lovati | Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana avevo bevuto

A Fanpage.it l'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona: "Non querelo Fabrizio Corona. Ma mi ha avvicinato dicendomi che avremmo fatto un film con me protagonista. Io sarei stato Gerry La Rana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avvocato - lovati

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati coinvolge Alberto Stasi

ULTIM'ORA La Procura di Pavia ha risposto duramente all’avvocato di Andrea Sempio, accusandolo di aver diffuso affermazioni “prive di fondamento” sulle nuove indagini. In particolare, la Procura ha contestato le dichiarazioni rese da Lovati nei giorni scorsi - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, la Procura contro l’avvocato di Sempio: “Da Lovati affermazioni false, nuova inchiesta nata da Stasi” - X Vai su X

L’avvocato Lovati: “Corona mi aveva detto che avremmo fatto un film e che io ero Gerry La Rana, avevo bevuto” - it l’avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona: “Non querelo Fabrizio Corona. Lo riporta fanpage.it

L’avvocato Lovati: “Non immaginate neanche cosa ci sia dietro il video di Corona”, la reazione di Eleonora Daniele - L'avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni ... Riporta fanpage.it