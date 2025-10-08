L’avvocato di Sempio ha mentito da Corona le nuove indagini sul delitto di Garlasco non sono andate come dice lui | è scontro tra la Procura di Pavia e Massimo Lovati
È lite tra Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e la Procura di Pavia, che con una nota ha replicato all’intervista rilasciata dall’avvocato a Fabrizio Corona nell’ultima puntata di ‘ Falsissimo ‘ sul caso Garlasco. Il difensore dell’amico del fratello di Chiara Poggi, unico indagato nel nuovo procedimento sul delitto della ragazza, ha sostenuto che a riaprire l’indagine è stata un’iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi, a cui – è la replica della Procura di Pavi a – il caso è stato coassegnato soltanto successivamente. Nel mirino della Procura è finita la ricostruzione fatta dall’avvocato Lovati, secondo cui la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco sarebbe stata un’iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
