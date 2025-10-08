L’avversario In casa umbra ampio turnover ed ‘esperimenti’

A distanza di meno di un mese dalla gara di campionato vinta 2-0 dai bianconeri (in gol Vari e Noccioli), la Robur torna al Muzi di Orvieto per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia. Probabile che lo staff tecnico umbro decida per un ampio turnover, visto che, a causa delle varie assenze, a più di un giocatore è stato chiesto di fare gli straordinari nelle partite precedenti di campionato. Però la gara odierna potrebbe anche dare un aiuto a collaudare ulteriormente il nuovo sistema di gioco (4-5-1 che ha preso il posto del 3-5-2) visto nelle ultime partite e ad integrare maggiormente i nuovi arrivi, come Herrera e Kone subito in campo nell’ultimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

