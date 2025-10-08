L’avversaria | gli ex sono ben tre c’è anche Danilo Petrovic Il 42enne Daniele Cinciarini ancora sulla strada di Pesaro

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni di assenza, il ritorno di Roseto in serie A2 è stato festeggiato con grande entusiasmo dalla bollente piazza abruzzese. Dopo la promozione, ottenuta con un percorso netto nei playoff di serie B, la società ha cambiato parecchio, confermando solo tre pedine e affidando la panchina ad un coach esperto come Alex Finelli. La Liofilchem (azienda che opera nel settore della microbiologia clinica ed industriale) ha poi messo in fila una serie di acquisti per adeguare l’organico alla categoria: Tra i ragazzi rimasti c’è il pivot bielorusso (ma di formazione italiana) Kiryl Tsetserukou, che copre le spalle a Jalen Cannon, l’ala pivot ormai in Italia da diverse stagioni, ma col quale può anche giocare insieme quando l’americano si sposta nello spot di n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217avversaria gli ex sono ben tre c8217232 anche danilo petrovic il 42enne daniele cinciarini ancora sulla strada di pesaro

© Sport.quotidiano.net - L’avversaria: gli ex sono ben tre, c’è anche Danilo Petrovic. Il 42enne Daniele Cinciarini ancora sulla strada di Pesaro

In questa notizia si parla di: avversaria - sono

Ben Affleck è furioso dopo che le sue abitudini sessuali con l’ex Gwyneth Paltrow sono state rivelate - Gwyneth Paltrow e Ben Affleck, coppia on-off tra il 1997 e il 2000, tornano sotto i riflettori grazie agli aneddoti (piccanti) raccolti nel libro Gwyneth: The Biography, firmato da Amy Odell. Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: L8217avversaria Ex Sono Ben