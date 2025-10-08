Lavoro Roma al massimo degli ultimi dieci anni Ma aumentano i Neet

Roma, 8 ottobre 2025 – Roma continua a creare lavoro, ma non per tutti. I numeri del 2024 raccontano una Capitale in ripresa, dove l’occupazione cresce e la disoccupazione arretra, mentre il disagio giovanile torna a gonfiarsi. Boom occupazionale. Secondo il report redatto dall’Ufficio Statistica di Roma Capitale, gli occupati romani sono aumentati dell’1,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 1,24 milioni. Una progressione costante, iniziata dopo la crisi pandemica, che testimonia la solidità del tessuto produttivo locale e la ripartenza dei servizi. Anche il dato nazionale si muove nella stessa direzione, ma Roma segna un ritmo leggermente superiore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

