Lavoro in Emilia-Romagna il rapporto Ires | Crescita modesta e manifattura in affanno

Bologna, 8 ottobre 2025 - “Incertezza dettata dall’instabilità politica, un calo dell’industria, dell’export e dell’occupazione femminile”. È uscita la ricerca della Cgil Emilia-Romagna e di Ires, coordinata dal presidente Giuliano Guietti, illustrata dai ricercator i Ires Daniela Freddi e Davide Dazzi. Dopo gli interventi di Giovanni Paglia, assessore Regione Emilia-Romagna e di Elisa Barbieri, economista, Università Ca’ Foscari, le conclusioni sono state affidate a Massimo Bussandri segretario generale Cgil Emilia-Romagna. Come emerso nel 2023, anche nel 2024 e 2025 si consolida una tendenza che non è certamente orientata all’ottimismo: “La crescita è davvero modesta, 0,2%, e anche se le stime danno una leggera accelerazione siamo sempre intorno allo zero virgola – sottolinea Guietti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

