Lavoro in Emilia-Romagna il rapporto Ires | Crescita modesta e manifattura in affanno

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 8 ottobre 2025 - “Incertezza dettata dall’instabilità politica, un calo dell’industria, dell’export e dell’occupazione femminile”. È uscita la ricerca della Cgil Emilia-Romagna e di Ires, coordinata dal presidente Giuliano Guietti, illustrata dai ricercator i Ires Daniela Freddi e Davide Dazzi. Dopo gli interventi di Giovanni Paglia, assessore Regione Emilia-Romagna e di Elisa Barbieri, economista, Università Ca’ Foscari, le conclusioni sono state affidate a Massimo Bussandri segretario generale Cgil Emilia-Romagna. Come emerso nel 2023, anche nel 2024 e 2025 si consolida una tendenza che non è certamente orientata all’ottimismo: “La crescita è davvero modesta, 0,2%, e anche se le stime danno una leggera accelerazione siamo sempre intorno allo zero virgola – sottolinea Guietti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavoro in emilia romagna il rapporto ires crescita modesta e manifattura in affanno

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro in Emilia-Romagna, il rapporto Ires: “Crescita modesta e manifattura in affanno”

In questa notizia si parla di: lavoro - emilia

Dazi Usa, in Emilia-Romagna a rischio oltre 25 mila posti di lavoro

Escavatori e ruspe al lavoro: "La Regione Emilia-Romagna spenderà 1,3 milioni di euro"

Mercato del lavoro in emilia-romagna: la gen z guida la ricerca di nuove opportunità

lavoro emilia romagna rapportoLavoro in Emilia-Romagna, il rapporto Ires: “Crescita modesta e manifattura in affanno” - Occupazione femminile in netto calo soprattutto nel lavoro part time a basso titolo di studio. Come scrive msn.com

lavoro emilia romagna rapportoIres: in Emilia-Romagna 10 mila dipendenti a rischio. Crescono Cig e licenziamenti. Cgil: «Combattere il lavoro povero» - Fra il 30,4% degli oltre 480 mila dipendenti privati con stipendi sotto i 15 mila euro, 330 mila non arriva ... Da corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Emilia Romagna Rapporto