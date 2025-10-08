Arezzo, 8 ottobre 2025 – Autolinee toscane informa che dal 13 ottobre fino al 19 dicembre, comunque fino al termine lavori, verrà sospeso temporaneamente il transito nella S.P. 208 della Verna in località Fontandrone. Pertanto, tutte le corse della linea H11 transiteranno dalla S.P.54 di Caprese Michelangelo per raggiungere Pieve S.Stefano e viceversa. Inoltre, saranno effettuate delle variazioni nel periodo di chiusura della strada: la corsa delle ore 6:49 da Chiusi della Verna per Pieve S.Stefano sarà anticipata alle ore 6:44; Saranno inserite delle nuove corse: dal lunedì al venerdì corsa da Chiusi della Verna (viale Gramsci) a Montalone con partenza alle 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sulla Sp 208 della Verna, modifiche alla linea H11