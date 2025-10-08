Lavori lumaca in stazione | Un altro inverno da incubo
Comitato Pendolari Lodigiano e Sud Milano critico sui maxi ritardi che sta accumulando il cantiere della stazione ferroviaria, iniziato nel 2019. "Leggendo il pannello del cronoprogramma delle opere, siamo ben oltre i 18 mesi di ritardo sulla fine dei lavori che pare ancora molto lontana, tale da far immaginare per gli utenti che un altro inverno sarà trascorso al freddo, senza sicurezza per mancanza di telecamere e senza servizi igienici, mentre per i disabili, invece, nessun accesso possibile al treno – spiegano gli attivisti del comitato che hanno come rappresentante a Codogno Filippo Falco –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
