Lavori al ponte ipotesi tempi lunghi Il settore turistico è preoccupato | Così troppi disagi
Preoccupa gli operatori economici l’eventuale dilazione sulla consegna del nuovo ponte sul Volano. A prendere la parola è Gianfranco Vitali, presidente di Confcommercio Comacchio: “Le date al momento ipotizzate per la fine lavori, intorno a fine maggioinizio giugno 2026 – spiega -, sarebbero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - ponte
Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”
Sono necessari lavori alle assi di legno, chiude al traffico nella mattinata di venerdì il ponte di via Fenili
Fiumicino, chiusura del ponte 2 giugno per lavori urgenti
Lavori al Ponte di Rosello, il Comune cerca un milione e mezzo per la messa in sicurezza Aggiudicati gli interventi di manutenzione al viadotto Don Sturzo e alla bretellina Giovanni XXIII - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sul Naviglio cittadini esasperati «Ora risarcimenti per i danni subiti» - Residenti in commissione comunale per il punto sui lavori «Doveva essere una riparazione rapida, così non è stato» ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Ponte della Veggia:: "I tempi sono rispettati" - Due settimane dopo la chiusura del ponte della Veggia, il primo bilancio tracciato dalle amministrazioni ... ilrestodelcarlino.it scrive