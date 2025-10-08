Lavoratori Idraulico-Forestali del Sannio proclamato lo stato di agitazione
Tempo di lettura: 2 minuti Le Organizzazioni Sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil operai idraulico-forestali degli Enti Delegati del Sannio, tornano a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali e regionali sulla perdurante e insostenibile situazione relativa al mancato pagamento delle retribuzioni. I lavoratori hanno diritto a ricevere puntualmente il proprio stipendio, come previsto dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti e le interlocuzioni avviate a vari livelli istituzionali, si registrano ancora gravi ritardi nei pagamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
