lavoratori idraulico forestali del sannio proclamato lo stato di agitazione

Le Organizzazioni Sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil operai idraulico-forestali degli Enti Delegati del Sannio, tornano a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni locali e regionali sulla perdurante e insostenibile situazione relativa al mancato pagamento delle retribuzioni. I lavoratori hanno diritto a ricevere puntualmente il proprio stipendio, come previsto dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti e le interlocuzioni avviate a vari livelli istituzionali, si registrano ancora gravi ritardi nei pagamenti.

