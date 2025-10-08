Lavoratori e studenti lasciati a piedi dal bus per Bellagio E LineeLecco non dà spiegazioni
Lecco, 8 ottobre 2025 – Sveglia presto, una doccia veloce, la colazione al volo e quindi via di corsa a piedi alla fermata del bus per non perderlo. Peccato che poi il bus non sia mai arrivato, né l’altro ieri, né ieri, come del resto capita ormai sempre più spesso già da quest’estate. Palazzina abusiva, alla fine pagano i cittadini Decine di lavoratori, studenti, e anche turisti diretti da Lecco a Bellagio sono così rimasti a piedi per due giorni consecutivi: chi ha potuto ha rimediato un passaggio, alcuni hanno rinunciato alla trasferta, gli altri hanno hanno dovuto aspettare più di un’ora e mezza in strada la partenza successiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
