Mantova, 8 ottobre 2025 – Momenti di paura, questa mattina, in una scuola di Mantova. Poco prima delle 11, in una classe dell’Itis Carlo d’Arco di via Torquato Tasso, si è staccata dalla parete una lavagna elettronica grande tre metri per due e ha colpito una docente di 60 anni e uno studente di 19. Entrambi sono rimasti lievemente feriti. Sul posto è arrivato il soccorso del 118 con un’ambulanza e un’automedica, che hanno portato docente e studente all’ospedale civile di Mantova in codice verde. Presente anche personale ATS e i carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavagna elettronica si stacca dalla parete e crolla. All’Itis Carlo d’Arco feriti una prof e uno studente