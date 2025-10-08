Lautaro trasferta intercontinentale con sorpresa | rientro posticipato e un giorno in meno di riposo
La partita tra Argentina e Porto Rico è stata spostata di un giorno (e da Chicago a Miami) per motivi di sicurezza e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'Inter passa in trasferta a Cagliari: Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri
Lautaro show e il baby gol: l’Inter espugna la Domus. L’Inter torna a vincere in Serie A con un successo pesante in trasferta: 2-0 contro un Cagliari in ottima forma - facebook.com Vai su Facebook
Mari e SkySport - #Inter in ansia per #Lautaro salta la rifinitura per un problema alla schiena, si allena in palestra, ma parte comunque per Amsterdam; mentre la lombalgia frena #Darmian che rimane a Milano e salta la prima trasferta Europea dell’Inter in Cha - X Vai su X
Inter, out Lautaro e Barella: mosse a sorpresa di Chivu - Sfida già molto importante, per i nerazzurri, reduci da due ko di fila ... calciomercato.it scrive
Inter, Lautaro non si allena prima dell'Ajax: come sta e se può recuperare per la Champions - Lautaro Martinez salta la rifinitura alla vigilia della sfida tra Ajax ed Inter, che segnerà l'esordio della squadra di Cristian Chivu in questa edizione della Champions League. Come scrive corrieredellosport.it