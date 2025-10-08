Lautaro trasferta intercontinentale con sorpresa | rientro posticipato e un giorno in meno di riposo

La partita tra Argentina e Porto Rico è stata spostata di un giorno (e da Chicago a Miami) per motivi di sicurezza e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

