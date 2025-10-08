Lautaro Martinez rischia di saltare Inter-Roma nessun infortunio | la colpa è di Donald Trump

La partita tra Argentina e Portorico in programma inizialmente lunedì 13 si giocherà solo martedì 14. Uno slittamento causato da motivi di ordine pubblico e che creerà non poche difficoltà a Lautaro di rientrare in tempo per la sfida di sabato 18 Inter-Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

