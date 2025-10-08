Lautaro Martinez rischia di saltare Inter-Roma nessun infortunio | la colpa è di Donald Trump
La partita tra Argentina e Portorico in programma inizialmente lunedì 13 si giocherà solo martedì 14. Uno slittamento causato da motivi di ordine pubblico e che creerà non poche difficoltà a Lautaro di rientrare in tempo per la sfida di sabato 18 Inter-Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ha distrutto l’Inter e non si tratta di Lautaro Martinez: nome shock
Calhanoglu ha chiarito con Lautaro Martinez: messaggio forte! – Sky
Calhanoglu: «Mi è mancata l’Inter. Lautaro Martinez? Chiarito, quando torna il capitano lo riabbracciamo»
Il motivo per cui il gol di #Dimarco in #InterCremonese non è stato annullato è abbastanza semplice: Lautaro Martinez non impatta con la linea di visione del portiere. Da regolamento
SERIE A Inter batte Cremonese 4-1 nella sesta giornata. In gol per i nerazzurri Lautaro Martinez al 7', Bonny al 38', Dimarco al 55' e Barella al 57'. Rete della bandiera degli ospiti con Bonazzoli all'87' CRONACA e FOTO https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/cal
Inter, Chivu nei guai: out un difensore e Lautaro in dubbio con l’Ajax - Mister Cristian Chivu, infatti, rischia di dover fare a meno di Lautaro Martinez per la trasferta di Amsterdam, dove i nerazzurri esordiranno in Champions League ... Si legge su sportal.it