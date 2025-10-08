Lautaro Inter slitta il rientro dall’Argentina | il motivo e la nuova data
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Un imprevisto ha stravolto il programma delle partite in vista dei Mondiali 2026 per l’ Argentina di Lionel Scaloni. La Nazionale campione del mondo 2022, che doveva affrontare Porto Rico lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ha visto spostarsi la sede della partita in seguito alle proteste in corso nella città dell’Illinois. La nuova location per l’incontro sarà il Chase Stadium di Inter Miami, casa di Lionel Messi, e la sfida è stata rinviata al 14 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - inter
Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»
Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Lautaro e Barella: "Siamo un grande gruppo, trasmettiamo lo spirito Inter ai più giovani" #SkySport #Inter #Lautaro #Barella - X Vai su X
Il gol del vantaggio dell'Inter porta sempre il suo nome: LAUTARO MARTINEZ ? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Lautaro è pronto al rientro: il capitano in campo contro il Cagliari - L'Inter e il suo attaco potranno contare su di lui. Si legge su sportpaper.it
Torno, segno e vinco? Com'è andato Lautaro dopo le pause nazionali. E alla Juve... - Lautaro punta la sfida con la Juve con la fame di chi spera di replicare in versione calcio il motto di Giulio Cesare, veni, vedi, vici, prima ... Secondo gazzetta.it