Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Un imprevisto ha stravolto il programma delle partite in vista dei Mondiali 2026 per l’ Argentina di Lionel Scaloni. La Nazionale campione del mondo 2022, che doveva affrontare Porto Rico lunedì 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ha visto spostarsi la sede della partita in seguito alle proteste in corso nella città dell’Illinois. La nuova location per l’incontro sarà il Chase Stadium di Inter Miami, casa di Lionel Messi, e la sfida è stata rinviata al 14 ottobre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, slitta il rientro dall’Argentina: il motivo e la nuova data