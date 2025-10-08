la partecipazione di Lauren Graham alle celebrazioni di “una mamma per amica”. In occasione del 25º anniversario della serie televisiva “Una mamma per amica”, sono stati organizzati vari eventi e documentari celebrativi. Tra questi, “Drink Coffee, Talk Fast” si propone come un tributo al successo dello show, coinvolgendo numerosi membri del cast e personaggi legati alla produzione. assenti e presenze nel progetto commemorativo. Nel documentario sono intervenuti attori come Kelly Bishop, conosciuta per aver interpretato la nonna Emily, oltre a Jared Padalecki, che ha vestito i panni di Dean, il primo fidanzato di Rory. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lauren Graham rifiuta il documentario su Una mamma per amica e rivela il motivo