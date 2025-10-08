Laurea honoris causa a Sara Campanella il 23 ottobre a Messina Le intitoleranno la scuola media di Misilmeri
Il prossimo 23 ottobre, alle ore 11, l' Università degli Studi di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane di Misilmeri la cui storia ha profondamente commosso la comunità. Nel frattempo, arriva un altro segno tangibile della memoria e dell'affetto che la circondano: da ieri, il plesso della scuola media di Portella di Mare, quello che Sara aveva frequentato,.
