Laurea honoris causa a Sara Campanella il 23 ottobre a Messina Le intitoleranno la scuola media di Misilmeri

Il prossimo 23 ottobre, alle ore 11, l’ Università degli Studi di Messina conferirà la laurea honoris causa a Sara Campanella, la giovane di Misilmeri la cui storia ha profondamente commosso la comunità. Nel frattempo, arriva un altro segno tangibile della memoria e dell’affetto che la circondano: da ieri, il plesso della scuola media di Portella di Mare, quello che Sara aveva frequentato,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

laurea honoris causa saraMessina, laurea alla memoria per la studentessa Sara Campanella - MESSINA – Il prossimo 23 ottobre l’università di Messina darà la laurea Honoris causa e post mortem a Sara Campanella. Lo riporta livesicilia.it

