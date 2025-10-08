L’attrice ha condiviso sui social due scatti dolcissimi della sua bambina nata lo scorso gennaio e del marito Charlie McDowell

D opo un’estate italiana tra gondole e fashion sul set di Emily in Paris, Lily Collins è più raggiante che mai nel suo nuovo ruolo di mamma. L’attrice ha condiviso su Instagram due rare e tenerissime foto della sua bambina, Tove Jane McDowell, nata lo scorso gennaio da madre surrogata. Nelle immagini, la piccola è ritratta su un’altalena, con indosso un maglioncino personalizzato con il suo nome e una chioma castana proprio come quella della mamma. « Favorite part of my day. » ha scritto Lily sotto il post. Lily Collins: la lunga carriera di una giovane attrice. guarda le foto Una nascita attesa e piena di gratitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

