L'attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto | è morto a 35 anni

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 35 anni l'attore indiano Rajvir Jawanda. Lo scorso 27 settembre è stato vittima di un incidente in moto: per evitare un gregge di pecore vagante, ha perso il controllo del suo mezzo riportando gravissime ferite. Dopo 11 giorni in terapia intensiva, è morto questa mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attore - rajvir

attore rajvir jawanda vittimaL’attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto: è morto a 35 anni - Lo scorso 27 settembre è stato vittima di un incidente in moto: per evitare un gregge di pecore vagante ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Attore Rajvir Jawanda Vittima