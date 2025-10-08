L'attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto | è morto a 35 anni

È morto a 35 anni l'attore indiano Rajvir Jawanda. Lo scorso 27 settembre è stato vittima di un incidente in moto: per evitare un gregge di pecore vagante, ha perso il controllo del suo mezzo riportando gravissime ferite. Dopo 11 giorni in terapia intensiva, è morto questa mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it