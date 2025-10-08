L' attesa sta per finire ecco il primo traghetto della Regione | tutto pronto per il varo ai Cantieri navali

Sarà varato domani il nuovo traghetto Ro-Pax “Costanza I di Sicilia” che Fincantieri ha costruito per la Regione. Alla cerimonia, prevista alle 9 al cantiere navale di Palermo, saranno presenti Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, assessore regionale alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska, Zelensky: “Mosca non vuole finire la guerra”

Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare. La decisione attesa sui 5 a processo: come può finire

L'attesa sta per finire! Se amate l'Antico Egitto, questa è la mostra che fa per voi #itesorideifaraoni - facebook.com Vai su Facebook

L'attesa sta per finire: tra due giorni si aprono le porte del #PisaBookFestival 2025! Arsenali Repubblicani, Pisa 2–5 ottobre 2025 Scoprite il programma completo sul sito e preparatevi a un viaggio tra letture, incontri e paesaggi culturali straordinari. #PB - X Vai su X

Sarah Toscano, il primo album è pronto. E non manca un riferimento al tennis - Sabato esce "Met Gala" che al suo interno ha anche una canzone dedicata al primo amore della cantante: si chiama "Match Point" ... Lo riporta corrieredellosport.it

Rugby. L’attesa è finalmente finita. Ritorno nello storico campo - Dopo oltre due anni di attesa e di lavori, il rugby senese ha finalmente festeggiato il ritorno nel proprio impianto ... Segnala lanazione.it