L’attachement – La tenerezza recensione | l’intensità di Valeria Bruni Tedeschi in un film sull’emozione delle relazioni

La nostra recensione de L ‘ attachement – La tenerezza, diretto da Carine Tardieu con un’intensa Valeria Bruni Tedeschi: l’emozione delle relazioni in un film che sa muoversi in punta di piedi. L’attachement – La tenerezza è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 nella sezione  Orizzonti  per poi approdare a Roma al  Rendez?vous Festival del Cinema Francese. Diretto da Carine Tardieu, la pellicola mette in luce l’intensità interpretativa di Valeria Bruni Tedeschi e la dolcezza del piccolo César Botti, entrambi capaci di arrivare senza esitazione al cuore dello spettatore. Un film che sa muoversi in punta di piedi, partendo dal lutto per arrivare ad abbracciare i temi della famiglia, dell’amicizia, della solidarietà e, più in generale, le infinite emozioni delle relazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

