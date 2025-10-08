L' Ater offre dieci alloggi a ricercatori e docenti Iuav

Veneziatoday.it | 8 ott 2025

Iuav, attraverso il suo Centro Superiore di Comprensione, Anticipazione e Ricerca Progettuale Applicata, ha avviato un progetto di ricerca applicata in collaborazione con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (Ater) della Provincia di Venezia. Con la convenzione attuativa firmata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: ater - offre

L'Ater offre dieci alloggi a ricercatori e docenti Iuav - Si parte con professori e personale universitario, si vuole arrivare anche ad altre categorie per un totale di 200 alloggi oggi sfitti

