L’assalto al bar dell’Esquilino arriva in Parlamento Interrogazione del M5S
Una trentina, con i caschi, i volti coperti e le aste in mano. Si sono presentati così, sabato 4 ottobre sera, al Bar allo Statuto in pieno Esquilino per assaltare il locale e i suoi avventori, al grido di “Boia chi molla”. Il blitz neofascista, denunciato dagli stessi titolari della storica. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: assalto - esquilino
Non viene esplicitamente scritto ma la caccia era a chi indossava simboli della Palestina. Non solo la guerriglia urbana che ha tenuto sotto scacco l'Esquilino, subito dopo la fine del grande corteo pro-Palestina. A Roma sabato sera è andata in scena anche u