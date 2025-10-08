L’assalto al bar dell’Esquilino arriva in Parlamento Interrogazione del M5S

Romatoday.it | 8 ott 2025

Una trentina, con i caschi, i volti coperti e le aste in mano. Si sono presentati così, sabato 4 ottobre sera, al Bar allo Statuto in pieno Esquilino per assaltare il locale e i suoi avventori, al grido di “Boia chi molla”. Il blitz neofascista, denunciato dagli stessi titolari della storica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: assalto - esquilino

