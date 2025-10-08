Lascia un biglietto alla figlia e scompare ricerche per un anziano

OSTRA - Un biglietto scritto alla figlia poi il nulla. Si cerca da ieri sera un anziano, ha 71 anni e si è allontanato da casa volontariamente. L'allarme è scattato attorno alle 20. L'uomo ha lasciato scritto un biglietto poi è uscito senza fare più ritorno. Allertati per le ricerche i vigili del.

