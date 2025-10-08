L’ascensore | specchio di un’epoca storia di attese gesti e destini incrociati

Life&People.it Quel breve viaggio tra sguardi rubati, silenzi imbarazzanti e confessioni tra un piano e l’altro: l’epopea di una cabina che non ha mai smesso di salire; dentro ogni edificio vi è un luogo dove il tempo rimane sospeso e l’interazione umana si riduce all’essenziale. Un posto a tratti poetico dove s’incrociano vite sconosciute, sguardi evitanti, odori condivisi, dichiarazioni d’amore senza filtri. Quel luogo è l’ ascensore, la sua storia centenaria e le sue origini raccontano un mezzo di trasporto, di narrazione, architettura e, ancor più, spazio esistenziale, di design, esso è uno specchio spesso letterale, della nostra società: un piccolo teatro a mezz’aria, capace di rivelare l’umano in tutta la sua ambiguità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it