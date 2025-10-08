L’artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils ?alla XV edizione di Florence Biennale
L'artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils?alla XV edizione di Florence Biennale con l'installazione multisensoriale Dimensioni Parallele18-26 ottobre 2025Fortezza da Basso - FirenzeLa designer e artista visiva argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils sarà presente alla XV edizione di.
In questa notizia si parla di: artista - argentino
