L’artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils ?alla XV edizione di Florence Biennale

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils?alla XV edizione di Florence Biennale con l’installazione multisensoriale Dimensioni Parallele18-26 ottobre 2025Fortezza da Basso - FirenzeLa designer e artista visiva argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils sarà presente alla XV edizione di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artista - argentino

Cerca Video su questo argomento: L8217artista Argentino Portoghese Maria