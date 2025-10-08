L’arte e la fede Il ritratto del Papa di Benedetti

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camaiore arriva in Vaticano grazie al ritratto che Angelo Benedetti ha realizzato per Papa Leone XIV. Il ritratto domenica in occasione della giornata del giubileo delle parrocchie toscane sarà consegnato al segretario del Santo Padre. L’arte incontra la fede e diventa testimonianza di un territorio attraverso un gesto che arriva al cuore della chiesa, in Vaticano. Domenica nella giornata del Giubileo delle parrocchie della Toscana grazie alla sensibilità del vescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, sarà donato al santo padre, Papa Leone Papa Leone XIV, un ritratto che è stato realizzato dal consigliere comunale Angelo Benedetti, artista per passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217arte e la fede il ritratto del papa di benedetti

© Lanazione.it - L’arte e la fede. Il ritratto del Papa di Benedetti

In questa notizia si parla di: arte - fede

Aci San Filippo, serata tra fede e arte nella Basilica di San Filippo di Agira

Arte di Fede. Oltre le installazioni nelle chiese sconsacrate

Castello di Montesarchio: “In fede e in arte” & “Ritratto-Volto a rendere” due mostre da visitare

l8217arte fede ritratto papaL’arte e la fede. Il ritratto del Papa di Benedetti - Il ritratto domenica in occasione della giornata del giubileo delle parrocchie toscane sarà conseg ... Riporta lanazione.it

La figlia di Emilio Fede: "Non sarò al funerale di papà. Mia sorella? Mi ha impedito di vederlo" - Si sono svolti oggi nella chiesa di Segrate i funerali di Emilio Fede, morto martedì all’età di 94 anni. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Fede Ritratto Papa