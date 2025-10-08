L’arte e la fede Il ritratto del Papa di Benedetti

Camaiore arriva in Vaticano grazie al ritratto che Angelo Benedetti ha realizzato per Papa Leone XIV. Il ritratto domenica in occasione della giornata del giubileo delle parrocchie toscane sarà consegnato al segretario del Santo Padre. L'arte incontra la fede e diventa testimonianza di un territorio attraverso un gesto che arriva al cuore della chiesa, in Vaticano. Domenica nella giornata del Giubileo delle parrocchie della Toscana grazie alla sensibilità del vescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, sarà donato al santo padre, Papa Leone Papa Leone XIV, un ritratto che è stato realizzato dal consigliere comunale Angelo Benedetti, artista per passione.

