L' arte è il petrolio d' Italia Ad Arezzo lo stiamo bruciando
Nel 2016 dieci comuni delle province di Arezzo e Siena firmarono un protocollo con la Regione Toscana per recuperare e valorizzare un elemento fondamentale del patrimonio storico-culturale della Val di Chiana, le fattorie granducali e le cosiddette “leopoldine”, ovvero quelle case coloniche con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: arte - petrolio
Fifty years after the death of Pier Paolo Pasolini, PAC and Le Cannibale present a special event on November 1 and 2 at PAC Padiglione d'Arte Contemporanea. The spotlight is on the renowned company Motus with Come un cane senza padrone_reading, in - facebook.com Vai su Facebook