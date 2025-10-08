Basta guardarla alla consolle e ascoltare la sua musica per farsi un'idea di chi è Carlita. Dj, producer e polistrumentista di origini turco-italiane, è cresciuta tra il rigore della formazione classica e l’imprevedibilità del clubbing internazionale, in un «background multiculturale» che ha reso il suo sound difficile da catalogare in un unico genere. Dai suoi set ci si può aspettare davvero di tutto. «Suono il violoncello e il pianoforte sin da bambina; a 14 anni ho finito il conservatorio a Londra, cosa che mi ha poi permesso di comporre canzoni mie, ma nel rispetto della teoria musicale dei tempi antichi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'arte del tempo, secondo Carlita