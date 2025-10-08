L’Aria che Tira Odifreddi e Hamas che è atto di resistenza palestinese Lo scontro con Parenzo – Il video

Hamas «un’espressione dei palestinesi» «perché l’hanno votata». E in sostanza: «Hamas è un’ala estrema della resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana. Israele non è uno Stato democratico, ma uno Stato di polizia dove ci sono campi di concentramento». Stanno scatenando un certo dibattito sui social le dichiarazioni del matematico Piergiorgio Odifreddi fatte stamane nel programma L’Aria che Tira, su La7. L’intervento choc di Piergiorgio Odifreddi scatena un putiferio in studio: 'Hamas è un’ala estrema della resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana. Israele non è uno Stato democratico, ma uno Stato di polizia dove ci sono campi di concentramento' #8ottobre #Odifreddi . 🔗 Leggi su Open.online

