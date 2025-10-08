L’Aria che Tira Odifreddi e Hamas che è atto di resistenza palestinese Lo scontro con Parenzo – Il video
Hamas «un’espressione dei palestinesi» «perché l’hanno votata». E in sostanza: «Hamas è un’ala estrema della resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana. Israele non è uno Stato democratico, ma uno Stato di polizia dove ci sono campi di concentramento». Stanno scatenando un certo dibattito sui social le dichiarazioni del matematico Piergiorgio Odifreddi fatte stamane nel programma L’Aria che Tira, su La7. L’intervento choc di Piergiorgio Odifreddi scatena un putiferio in studio: 'Hamas è un’ala estrema della resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana. Israele non è uno Stato democratico, ma uno Stato di polizia dove ci sono campi di concentramento' #8ottobre #Odifreddi . 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: aria - tira
L'aria che tira, Cattaneo zittisce la grillina
L'aria che tira, Ricci incastrato: "Lei che fa?", il candidato Pd balbetta
L'aria che tira, volano insulti tra Gasparri e Majorino
“Che aria tira a Sampierdarena” appuntamento al Centro Civico Buranello Venerdi 10 ottobre https://ligurianotizie.it/che-aria-tira-a-sampierdarena-appuntamento-al-centro-civico-buranello-venerdi-10-ottobre/2025/10/06/621527/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Buongiorno Sarzana! Allora… cosa mi raccontate oggi? Che aria tira tra le vie del centro, tra un caffè al bar e un sorriso dietro la vetrina? Noi siamo qui, curiosi come sempre, pronti ad ascoltare le vostre storie, le piccole notizie di paese, le chiacchiere buon - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Odifreddi 'gela' Parenzo in tv: "Hamas è ala estrema della resistenza palestinese" - "Io credo che Hamas si possa considerare un'ala estrema della resistenza palestinese nei confronti dell'occupazione israeliana. Riporta msn.com
Odifreddi choc: "Il 7 ottobre atto di resistenza". Lo scontro con Parenzo - Lo ha detto il matematico Piergiorgio Odifreddi intervenendo a ... Secondo iltempo.it