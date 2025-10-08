L' area mercato trasloca nel Parco della Legalità via libera al progetto

L'amministrazione comunale di Lusciano, guidata dal sindaco Marco Valentino, ha avviato l’iter burocratico per lo spostamento del mercato settimanale da via Leopardi a un’area attrezzata all’interno del Parco della Legalità. La decisione arriva dopo una serie di incontri con le associazioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

