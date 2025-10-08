L’architettura si dà appuntamento ad Agrigento | al via la conferenza nazionale degli Ordini

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno circa 300 i rappresentanti degli Ordini degli architetti italiani a raggiungere Agrigento nei prossimi giorni per partecipare alla conferenza nazionale. I lavori si svolgeranno al teatro Pirandello giovedì 9 ottobre e nella mattinata di venerdì 10 con la presenza dei presidenti e delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: architettura - appuntamento

Cerca Video su questo argomento: L8217architettura D224 Appuntamento Agrigento