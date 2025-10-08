L' appartamento brucia | una donna portata in ospedale

È stata una notte di ansia e apprensione quella appena trascorsa a Rovereto. Il motivo è legato a un incendio che si è sviluppato poco dopo l’una di notte di mercoledì 8 ottobre in un appartamento della Città della Quercia.Non si conoscono ancora le cause e le origini del rogo, che ha fatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it