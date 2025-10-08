L'app per fare la foto Elevator AI il trend in cui finiamo in ascensore con chiunque | guida a Meitu
Meitu è l'app con cui migliaia di utenti stanno creando le foto per il trend Elevator AI. Si tratta di una moda social, l'ennesima basata sull'intelligenza artificiale. Uno scatto, qualche ritocco e si finisce in ascensore con qualunque celebrity. Il problema? La richiesta di accesso per i dati personali è abbastanza estesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’app per fare la foto Elevator AI, il trend in cui finiamo in ascensore con chiunque: guida a Meitu - Meitu è l’app con cui migliaia di utenti stanno creando le foto per il trend Elevator AI. Secondo fanpage.it
Cos’è Elevator AI il nuovo trend di foto con personaggi famosi che spopola sui social - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cos’è Elevator AI il nuovo trend di foto con personaggi famosi che spopola sui social ... Segnala tg24.sky.it