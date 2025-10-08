L'app per fare la foto Elevator AI il trend in cui finiamo in ascensore con chiunque | guida a Meitu

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meitu è l'app con cui migliaia di utenti stanno creando le foto per il trend Elevator AI. Si tratta di una moda social, l'ennesima basata sull'intelligenza artificiale. Uno scatto, qualche ritocco e si finisce in ascensore con qualunque celebrity. Il problema? La richiesta di accesso per i dati personali è abbastanza estesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fare - elevator

app fare foto elevatorL’app per fare la foto Elevator AI, il trend in cui finiamo in ascensore con chiunque: guida a Meitu - Meitu è l’app con cui migliaia di utenti stanno creando le foto per il trend Elevator AI. Secondo fanpage.it

app fare foto elevatorCos’è Elevator AI il nuovo trend di foto con personaggi famosi che spopola sui social - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cos’è Elevator AI il nuovo trend di foto con personaggi famosi che spopola sui social ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: App Fare Foto Elevator