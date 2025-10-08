L' anziano morto dopo un intervento al Policlinico a processo due medici
Si aprirà il prossimo 12 dicembre il processo a carico dei medici del reparto di Cardiologia del Policlinico Antonio Micari e Giampiero Vizzari. Il caso riguarda la morte del 76enne Antonino Intelisano avvenuta nel giugno del 2022 in seguito a un intervento chirurgico. Il giudice per l'udienza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
