L' anziano morto dopo un intervento al Policlinico a processo due medici

Si aprirà il prossimo 12 dicembre il processo a carico dei medici del reparto di Cardiologia del Policlinico Antonio Micari e Giampiero Vizzari. Il caso riguarda la morte del 76enne Antonino Intelisano avvenuta nel giugno del 2022 in seguito a un intervento chirurgico. Il giudice per l'udienza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

