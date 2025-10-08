Lanzafame non cambia idea | Inter squadra più forte da questa stagione! Ma il Napoli può sorprendere

Inter News 24 Lanzafame non cambia idea sulla lotta Scudetto. L’ex calciatore, intervistato a Salite sulla Giostra, ha paragonato Inter e Napoli. Davide Lanzafame, ex calciatore e ospite della trasmissione Salite sulla Giostra su Stile Tv, ha espresso la sua opinione sulla lotta al vertice della Serie A, soffermandosi sul ruolo dell’ Inter di Cristian Chivu e del Napoli di Antonio Conte. L’ex attaccante ha analizzato le dinamiche del campionato e le differenze tra le due squadre in termini di esperienza e gestione delle competizioni. POTENZIALE INTER – «L’Inter negli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra più forte ed attrezzata quindi se guardo il potenziale della rosa, metto ancora una volta l’Inter davanti». 🔗 Leggi su Internews24.com

