Lanzafame a Stile TV | Inter favorita per lo scudetto ma il Napoli di Conte…

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lanzafame, ex centravanti della Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la lotta al vertice della Serie A: il commento dell’ex calciatore. Intervenuto nella trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Davide Lanzafame, ex calciatore, ha commentato la corsa allo scudetto in Serie A, esprimendo le sue valutazioni sulle principali contendenti e sugli equilibri del campionato. INTER FAVORITA – «L’ Inter negli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra più forte ed attrezzata quindi se guardo il potenziale della rosa, metto ancora una volta l’Inter davanti». Lanzafame considera i nerazzurri di Cristian Chivu i favoriti per il titolo, grazie alla qualità della rosa e alla continuità del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

lanzafame a stile tv inter favorita per lo scudetto ma il napoli di conte8230

© Internews24.com - Lanzafame a Stile TV: «Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli di Conte….»

In questa notizia si parla di: lanzafame - stile

lanzafame stile tv interLanzafame: “Scudetto? Inter ancora davanti a tutte, ma il Napoli ha il fattore Conte” - L'ex attaccante Davide Lanzafame ha rilasciato una intervista a Stile Tv, nel corso della quale ha detto la sua in merito alla lotta tricolore. Lo riporta tuttonapoli.net

lanzafame stile tv interLanzafame: “Scudetto? Inter davanti, ma il Napoli ha il fattore Conte. Rispetto a un anno fa…” - Intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Davide Lanzafame ha parlato della lotta scudetto ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lanzafame Stile Tv Inter