L’annuncio di Hamas | Scambiata la lista degli ostaggi e dei prigionieri

Uno dei segnali più concreti di avanzamento nei negoziati di pace tra Hamas e Israele è finalmente arrivato: le delegazioni si sono scambiate le liste degli ostaggi e dei prigionieri da rilasciare nel quadro di un possibile accordo per il cessate il fuoco. A confermarlo è stato Taher Al-Nounou, alto funzionario del movimento palestinese, che ha parlato di “ spirito di ottimismo ” nei colloqui in corso sulle rive del Mar Rosso. L’elenco israeliano comprende 48 ostaggi attualmente detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza — alcuni dei quali sarebbero deceduti — mentre, dalla parte palestinese, la richiesta principale riguarda la liberazione di 250 detenuti, tra cui spicca il nome di Marwan Barghouti, figura storica della resistenza palestinese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

