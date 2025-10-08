L’impatto dell’esterno olandese in maglia azzurra è stato tutt’altro che memorabile sin qui: i dati confermano le sue difficoltà In un’estate sensazionale e molto movimentata in ambito calciomercato, il Napoli ha investito risorse economiche importanti per provare ad acquistare un degno erede di Khvicha Kvaratskhelia, partito a gennaio con un volo di sola andata in direzione Parigi. Ecco che, dunque, dopo essersi fatta trovare impreparata in inverno, la società ha acquistato Noa Lang dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro. Dalle aspettative alla realtà: Lang, dove sei?. Il suo acquisto ha scatenato grandissima euforia nell’ambiente, desideroso di vedere un giocatore dal carattere fortissimo e dalle eccellenti qualità in termini di dribbling e agilità, sognando di rivedere un talento simile a quello del georgiano, che ha incantato la piazza durante la sua militanza azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang al Napoli è già un caso? Spunta un dato inatteso: è accaduto prima della sosta