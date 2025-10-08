LandiniCgil | in piazza il 25 per dare continuità a mobilitazione

Roma, 8 ott. (askanews) - "Noi invitiamo tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, tutti i giovani, tutti i cittadini e tutte le persone ad essere presenti, perché oggi è il momento di dare una continuità alle grandi mobilitazioni che ci sono state ed è il momento di saldare la lotta per il diritto del popolo palestinese di esistere, di fermare quel genocidio, il diritto alla pace con il diritto al lavoro, con il diritto alla democrazia e quindi con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone, che vuol dire più salari, meno precarietà, un fisco vero che contrasti l'evasione fiscale e vada a prendere i soldi dove sono, dai profitti dalle rendite, il che significa fare quegli investimenti nel nostro Paese che servono per estendere la sanità pubblica, la scuola pubblica e soprattutto per aumentare i salari e le pensioni visto che una parte consistente di questo Paese pur lavorando è ampiamente povero". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Landini(Cgil): in piazza il 25 per dare continuità a mobilitazione