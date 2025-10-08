Landini rilancia la tassa patrimoniale per i super ricchi | chi la pagherebbe e quanti soldi porterebbe
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha lanciato l'idea di una tassa patrimoniale per chi possiede più di due milioni di euro: un'imposta dell'1,3% porterebbe, secondo lui, circa 26 miliardi di euro. Porterà il tema anche al vertice di venerdì con il governo Meloni, in vista della manovra 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: landini - rilancia
Manovra, Landini: “Vertice a Chigi non sia semplice comunicazione”. E rilancia un intervento sulle grandi ricchezze
Maurizio Landini rilancia la patrimoniale: "Ci sia un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze" #patrimoniale #8ottobre - X Vai su X
Scintille tra Cgil e Matteo Salvinii: Maurizo Landini difende lo sciopero per #Gaza e rilancia il messaggio ai politici italiani - facebook.com Vai su Facebook
Landini rilancia la tassa patrimoniale per i super ricchi: chi la pagherebbe e quanti soldi porterebbe - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha lanciato l'idea di una tassa patrimoniale per chi possiede più di due milioni di euro: un'imposta ... Da fanpage.it
Patrimoniale, Landini rilancia la tassa per i ricchi (dai 2 milioni in su): «L’1% di contributo straordinario vale 26 miliardi» - La proposta del segretario CGIL al governo in vista della manovra: «Scelta compatibile con le regole economiche europee che prevedono la possibilità di aumentare la spesa per lavoro, salari, pensioni, ... msn.com scrive