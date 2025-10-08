Landini propone una tassa sui ricchi poi attacca il governo | Il taglio all' Irpef è quasi una presa in giro

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tassa sui ricchi. In altre parole: una patrimoniale. La proposta arriva dal segretario della Cgil Maurizio Landini che dopo le proteste per Gaza torna a occuparsi degli affari interni. E durante una conferenza stampa presso la sede romana del sindacato, in corso d'Italia, annuncia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: landini - propone

landini propone tassa ricchi"Contributo dalle grandi ricchezze". Landini rispolvera la patrimoniale e prepara la piazza - Il leader della Cgil torna all’attacco del governo: chiede una tassa dell’1,3% sui patrimoni sopra i 2 milioni e avverte l’esecutivo. Si legge su msn.com

landini propone tassa ricchiTassa Zucman, come ha fatto l'imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia - La misura prevede un’imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, che colpirebbe circa 1. Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Propone Tassa Ricchi