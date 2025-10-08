L' amministrazione Trump ha evacuato una donna americana da Gaza
Una donna palestinese, il cui figlio presta servizio nella Marina degli Stati Uniti, è stata segretamente evacuata dalla Striscia di Gaza devastata dalla guerra nelle ultime settimane, dopo un intervento dell'amministrazione Trump e dei governi israeliano e giordano, secondo persone informate sulla questione e una corrispondenza esaminata dal Washington Post. L'operazione, che ha comportato una pausa coordinata degli attacchi militari israeliani per salvaguardare i movimenti della donna, illustra l 'estrema difficoltà di orchestrare un'uscita legale dalla Striscia di Gaza senza risorse e influenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Usa, l’amministrazione Trump rigetta le norme Oms sulle pandemia: violano la nostra sovranità
Dazi, Urso: "Con Usa trattare a oltranza, bazooka sarebbe escalation" | Wsj: "L'Ue si prepara a uno scontro con l'amministrazione Trump"
L’amministrazione Trump guarda all’Africa centrale
Prosegue la guerra commerciale dell'Amministrazione Trump contro il Made in Italy. Questa volta ad essere colpito è uno dei suoi settori più forti, ovvero quello della pasta.
Usa, l'amministrazione Trump vara #dazi al 107% contro la #pasta italiana. Fatti, numeri e scenari.
Shutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti conferma l'intenzione di sfruttare il momento per portare avanti il suo programmi di drastici tagli al governo federale.