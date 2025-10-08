L' amministrazione Trump ha evacuato una donna americana da Gaza

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna palestinese, il cui figlio presta servizio nella Marina degli Stati Uniti, è stata segretamente evacuata dalla Striscia di Gaza devastata dalla guerra nelle ultime settimane, dopo un intervento dell'amministrazione Trump e dei governi israeliano e giordano, secondo persone informate sulla questione e una corrispondenza esaminata dal Washington Post. L'operazione, che ha comportato una pausa coordinata degli attacchi militari israeliani per salvaguardare i movimenti della donna, illustra l 'estrema difficoltà di orchestrare un'uscita legale dalla Striscia di Gaza senza risorse e influenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l amministrazione trump ha evacuato una donna americana da gaza

© Ilfoglio.it - L'amministrazione Trump ha evacuato una donna americana da Gaza

In questa notizia si parla di: amministrazione - trump

Usa, l’amministrazione Trump rigetta le norme Oms sulle pandemia: violano la nostra sovranità

Dazi, Urso: "Con Usa trattare a oltranza, bazooka sarebbe escalation" | Wsj: "L'Ue si prepara a uno scontro con l'amministrazione Trump"

L’amministrazione Trump guarda all’Africa centrale

amministrazione trump ha evacuatoShutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti conferma l'intenzione di sfruttare il momento per portare avanti il suo programmi di drastici tagli al governo federale. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amministrazione Trump Ha Evacuato