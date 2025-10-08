L' amministrazione Trump ha evacuato una donna americana da Gaza

Una donna palestinese, il cui figlio presta servizio nella Marina degli Stati Uniti, è stata segretamente evacuata dalla Striscia di Gaza devastata dalla guerra nelle ultime settimane, dopo un intervento dell'amministrazione Trump e dei governi israeliano e giordano, secondo persone informate sulla questione e una corrispondenza esaminata dal Washington Post. L'operazione, che ha comportato una pausa coordinata degli attacchi militari israeliani per salvaguardare i movimenti della donna, illustra l 'estrema difficoltà di orchestrare un'uscita legale dalla Striscia di Gaza senza risorse e influenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

