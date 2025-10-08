Lamar Jackson salta il quarto allenamento consecutivo mentre i Ravens 1-4 si preparano ad affrontare i Rams
2025-10-08 19:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson è stato ancora una volta non partecipante all’allenamento mercoledì mentre si preparavano ad affrontare i Los Angeles Rams. Il due volte MVP ha subito un infortunio al tendine del ginocchio nella sconfitta della quarta settimana dei Ravens contro i Kansas City Chiefs, problema che lo ha costretto a saltare l’incontro di domenica scorsa con gli Houston Texans. I Ravens colpiti da un infortunio furono eliminati in casa dai texani, la cui vittoria per 44-10 lasciò una squadra considerata da molti la favorita del Super Bowl in vista della stagione 1-4 con le loro speranze di playoff in serio pericolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: lamar - jackson
Nei Commanders, intanto, torna in campo, vs Chargers a L.A., Jayden Daniels, mentre Austin Ekeler chiude già anche lui la stagione (tendine d'Achille lacerato). Niente da fare, invece, per Lamar Jackson: Baltimore, 1-3 di media, oggi, affronta i Texans senza - X Vai su X
Lamar Jackson non potrà giocare la partita di questo fine settimana contro gli Houston Texans! #TSOS // #NFL // #BaltimoreRavens // #FootballAmericano - facebook.com Vai su Facebook