Lamar Jackson salta il quarto allenamento consecutivo mentre i Ravens 1-4 si preparano ad affrontare i Rams

2025-10-08 19:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson è stato ancora una volta non partecipante all’allenamento mercoledì mentre si preparavano ad affrontare i Los Angeles Rams. Il due volte MVP ha subito un infortunio al tendine del ginocchio nella sconfitta della quarta settimana dei Ravens contro i Kansas City Chiefs, problema che lo ha costretto a saltare l’incontro di domenica scorsa con gli Houston Texans. I Ravens colpiti da un infortunio furono eliminati in casa dai texani, la cui vittoria per 44-10 lasciò una squadra considerata da molti la favorita del Super Bowl in vista della stagione 1-4 con le loro speranze di playoff in serio pericolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com