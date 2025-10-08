L’alta pressione insiste sulla Lombardia | giornate soleggiate e temperature gradevoli
L’espansione verso nordest dell’alta pressione proteggerà per tutta la settimana l’Europa occidentale e il Mediterraneo dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attendono pertanto alcuni giorni in prevalenza soleggiati, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola, per lo più innocua. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie anche nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di serenità del cielo. Mercoledì 8 ottobre 2025 Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio prosegue il bel tempo su tutti i settori con al più il transito di qualche velatura sulle Alpi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
