L' Alps Tour fa tappa a Parma Romano e Vecchi Fossa sognano la promozione

8 ott 2025

Sette azzurri arrivano in top 20 all'appuntamento emiliano. Ma solo i primi cinque della classifica generale avranno carta piena per l'HotelPlanner Tour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

