L' allarme di Piantedosi | In fortissimo aumento gli atti di antisemitismo

Allarme antisemitismo in Italia. Rispondendo al Question Time della Camera, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha acceso i riflettori sull'aumento di atti antisemiti dal 7 ottobre 2023 in avanti. "L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, operante presso il ministero dell'Interno, ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto" l'analisi del titolare del Viminale. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha adottato importanti contromisure, ha aggiunto Piantedosi: entrando nel dettaglio, sono stati "rinforzati tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili riconducibili allo Stato di Israele e incrementato la collaborazione e lo scambio di informazioni con le realtà associative e le istituzioni ebraiche al fine di garantire un costante monitoraggio dei fattori di rischio e dei possibili bersagli su tutto il territorio nazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

