L' allarme dei medici | Entro 5 anni in pensione in 40 mila Il 75% non verrà sostituto
“Entro i prossimi cinque anni ben 40 mila medici del Servizio sanitario nazionale andranno in pensione, ma 30 mila di questi non saranno rimpiazzati. Bisogna aumentare le risorse per le assunzioni, nella speranza che vengano assunti medici non solo negli ospedali, come è stato fatto finora, ma anche nei servizi di medicina del territorio, come prevede il Pnrr. Mi riferisco a medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali interni, altrimenti sarà impossibile mandare avanti le Case di comunità”. A lanciare l'appello al governo è Antonio Magi, del Centro studi Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Anziani, allarme deficit cognitivi. "Servono più strutture e medici"
"ChatGpt mi dice di fare questo esame". Diagnosi fai da te con l'IA, allarme dei medici: "Pratica pericolosa"
Stop ai medici "gettonisti": l'allarme dell'Ordine dei Medici di Avellino
