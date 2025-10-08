lainate 2030 freno a mano sul progetto

Il progetto è ambizioso: cambiare volto all’ingresso della città di Lainate con la riqualificazione urbana di viale delle Rimembranze e dell’ex Podere Toselli, le due aree strategiche del centro storico. Il nome pure " Lainate 2030 " indica la prospettiva di visione della città della giunta comunale guidata dal sindaco Alberto Landonio. Ma al primo banco di prova politico, il consiglio comunale, ha dovuto fare i conti con le forze politiche di minoranza, che hanno abbandonato l’aula e costretto la maggioranza a ritirare il punto all’ordine del giorno. Motivo? "Non siamo fuggiti dalle nostre responsabilità, ma abbiamo voluto dire all’amministrazione comunale ed alla maggioranza che per amministrare bene e fare l’interesse pubblico della città bisogna avere il coraggio di coinvolgere, ascoltare e percorrere un cammino comune, soprattutto quando i progetti, come ha dichiarato più volte il sindaco superano la durata dell’attuale mandato amministrativo e condizionano inevitabilmente per anni i bilanci pubblici e le scelte su cosa fare o non fare sulla restante parte del territorio", spiegano in un comunicato stampa i consiglieri di minoranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

