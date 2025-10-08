L' Agrigentino è capitale degli incendi | 171 chilometri quadrati in fumo in otto mesi

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per il 2025, la provincia di Agrigento risulta essere quella maggiormente interessata da incendi con una superficie totale percorsa pari a 171 km2 (19% di tutta la superficie percorsa da incendio a livello nazionale). Il 39% degli ecosistemi forestali colpiti dagli incendi nella stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agrigentino - capitale

Cerca Video su questo argomento: Agrigentino 232 Capitale Incendi